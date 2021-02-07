مياه قنا تعلن موعد إجراءات التعاقد لتوصيل الصرف الصحى بنقادة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، عن موعد استقبال طلبات التعاقد لتوصيل الصرف المنزلي بمنازل مدينة نقادة جنوب محافظة قنا، وذلك غد الأحد.
وأوضحت شركة المياه، أنه جاري انهاء إجراءات البدء لتشغيل مشروع الصرف الصحي للمواطنين بنقادة، مناشدة المواطنين بالتوجه بالمستندات المطلوبة إلي فرع الشركة بنقادة.
ونوهت شركة المياه، أنه في حال قيام أي مواطن بتوصيل خدمة الصرف بدون إنهاء إجراءات التعاقد سوف يتخذ ضده الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفة.
ومن جانبه قال ياسر أحمد، رئيس مدينة نقادة، في تصريح لليوم السابع، إنه تقرر تشغيل مشروع الصرف الصحي قريبًا في مدة لا تتجاوز أسبوعين، كما تم حصر الشوارع التي لم توصل بالصرف الصحي.
ورئيس المدينة: التشغيل قريبًا..
مياه قنا تعلن موعد إجراءات التعاقد لتوصيل الصرف الصحى بنقادةالأحد، 07 فبراير 2021 02:00 ص
مياه قنا- أرشيفية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، عن موعد استقبال طلبات التعاقد لتوصيل الصرف المنزلي بمنازل مدينة نقادة جنوب محافظة قنا، وذلك غد الأحد.
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