اليوم السابع
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مياه سوهاج تجرى اختبارات المتقدمين للوظائف الفنية إلكترونياً

الأحد، 07 فبراير 2021 02:47 م
مياه سوهاج تجرى اختبارات المتقدمين للوظائف الفنية إلكترونياً اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة لمياه سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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تبدأ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اجراء اختبارات المتقدمين لمسابقة الشركة رقم 1 لعام 2020 لوظائف فنى تشغيل وصيانة وامين مخزن وفنى معمل وذلك الكترونياً صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

واضاف ان كل متقدم يتسلم اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول عبر المنصة الالكترونية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التي تم تصميمها واتاحتها لإجراء الاختبارات الالكترونية.

وأوضح رئيس مياه سوهاج انه تم اعداد الاختبارات لتتناسب مع كل وظيفة متقدم اليها وانه تبدا الاختبارات عبر المنصة الالكترونية خلال يومي 15 و 16 فبراير الجاري وانه تم اعداد فيديو وصور توضيحية للمتقدمين لتلك الوظائف والذى تم نشره عبر موقع الشركة الإلكتروني لتعريف المتقدمين بكيفية تأدية الاختبار.

 

 

 


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