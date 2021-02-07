موريتانيا تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم الأحد تسجيل 15 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية بعد إجراء 567 فحصا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية ظهور الوباء بها إلى 16807.
وأكدت الوزارة - في بيان لها بثته الإذاعة الموريتانية مساء اليوم - أنه تم تسجيل 20 حالة شفاء من الفيروس خلال ال(24) ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 16005، في حين وصل إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس إلى 426.
موريتانيا تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعةالأحد، 07 فبراير 2021 08:57 م
موريتانيا - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم الأحد تسجيل 15 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية بعد إجراء 567 فحصا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية ظهور الوباء بها إلى 16807.
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