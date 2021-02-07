اليوم السابع
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خالد صلاح
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موريتانيا تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الأحد، 07 فبراير 2021 08:57 م
موريتانيا تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة موريتانيا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم الأحد تسجيل 15 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية بعد إجراء 567 فحصا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية ظهور الوباء بها إلى 16807.
وأكدت الوزارة - في بيان لها بثته الإذاعة الموريتانية مساء اليوم - أنه تم تسجيل 20 حالة شفاء من الفيروس خلال ال(24) ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 16005، في حين وصل إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس إلى 426.


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