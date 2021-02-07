لقطات جوية لـ انهيار أرضى فى ألمانيا والمنازل على حافة الهاوية.. فيديو وصور

كتب محمد شعلان

تعرضت بلدة وانجين في منطقة ألغاو الألمانية إلى واقعة انهيار أرضي بسبب حالة كثافة الأمطار التي شهدتها البلدة خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى انهيار أرضي وتدمير عشرات المنازل في رقعة مساحتها حوالي 80 مترا، وقامت السلطات في بلدة وانجين بمنطقة "ألغاو" بإجلاء سكان العديد من المنازل بعد الانهيار أرضي.

وأظهرت لقطات جوية مشهد بلدة وانجين في منطقة ألغاو الألمانية بعد ظاهرة الانهيار الأرضى ، حيث ظهرت المنازل المنهارة ومنازل أخرى وهي تقف على حافة الانهيار، بينما تنتشر فرق الطوارئ في منطقة الانهيار لمعاينة سبب ظاهرة الانهيار، وذلك وفق تقرير عرضته شبكة "يورو نيوز".



الانهيار الارضى فى المانيا



انهيار ارضى فى المانيا

وخلال الشهر الماضي، أظهرت لقطات جوية مشاهد لانهيار جانب كامل فى فندق يقع بمدينة بولزانو عاصمة مقاطعة جنوب تيرول شمال إيطاليا، بسبب انهيار أرضى تعرضت له المقاطعة، وعرضت شبكة روسيا اليوم، فيديو لمشهد الفندق من الأعلى بعد الانهيار، بينما تقوم فرق الإنقاذ بالانتشار فى موقع الانهيار، لرفع أثار الانهيار من محيط الفندق، حتى لا يتعرض أحد لإصابات.



لقطات جوية عن الانهيار



منازل على حافة الانهيار

وأفادت وسائل الإعلام، بأن حادث انهيار الفندق بمدينة بولزانو فى مقاطعة جنوب تيرول شمال إيطاليا، لم يسفر عن أى إصابات أو وفيات لأن الفندق المنهار جزئيا أغلق بسبب جائحة كورونا، وسجلت مشاهد أخرى لقطات الدمار الذى لحق بفندق إيبرل الذى يقع على منحدرات مونتي توندو.

ووقع انهيار أرضى مشابه في النرويج خلال الشهر الماضي أيضا، وأظهرت لقطات جوية مشاهد من واقعة الانزلاق الأرضى المدمر الذى ضرب منطقة ياردروم قرب العاصمة النرويجية، أوسلو، وظهر في الفيديو انشطار المنطقة إلى نصفين بينما تقف البيوت والسيارات على حافة الانزلاق وسط وجود مفقودين، فيما ظهرت طائرة هليكوبتر، وهى تقوم بإنزال أطقم انقاذ للبحث عن المفقودين فى منطقة ياردروم النرويجية.