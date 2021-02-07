لبنان يسجل 2081 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 2081 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 319 ألفا و 917 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة - في بيان لها اليوم الأحد - إلى تسجيل 54 حالة وفاة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 3616 حالة، في حين يرقد 902 شخص في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 309 أشخاص على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 10884 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

على صعيد متصل، أعلنت وزارة السياحة اللبنانية السماح للمطاعم بالعمل 24 ساعة يوميا ابتداء من الغد حيث تنطلق المرحلة الأولى من تقليص إجراءات حالة الإغلاق العام الشامل للبلاد التي تستهدف الحد من تفشي وباء كورونا.

وذكرت وزارة السياحة - في بيان لها - أن عمل المطاعم سيكون قاصرا على خدمة التوصيل إلى المنازل والسيارات فقط، مع الإبقاء على صالات الاستقبال مغلقة بشكل كامل وعدم استقبال الزبائن داخلها.