فوز خالد عمار بمنصب نقيب المحامين فى جنوب سيناء وصفوت عبد الحميد ببورسعيد

جنوب سيناء- فايزة مرسال - فريق المحافظات

أسفرت انتخابات المحامين بجنوب سيناء عن فوز خالد عمار نقيبا لمحامى جنوب سيناء ومحمد موسى على مقعد الشباب فى الانتخابات التى أجريت اليوم بمحكمة جنوب سيناء.

كما أسفرت الانتخابات عن فوز كل من حسن عليان عن راس سدر وعن نويبع احمد ناصر ابو بريك وعن طور سيناء احمد الوصال وعلى جلال وعمر الدوينى وعلى مصطفى عن شرم الشيخ.

كما أسفرت انتخابات بورسعيد عن فوز صفوت عبد الحميد نقيب المحامين الاسبق بمقعد النقيب فى المجلس الجديد.

وكانت أجريت انتخابات نقابة المحامين الفرعية بجنوب سيناء لاختيار نقيب المحامين، وعضو الشباب، وأعضاء ممثلى المحاكم الجزئية بالمراكز، تحت إشراف اللجان القضائية وكان يسودها الهدوء التام، والنظام، إضافة إلى إتباع كافة الإجراءات الاحترازية، الخاصة بمجابهة فيروس كورونا. وتقدم 21 مرشحا لخوض العملية الانتخابية، بينهم مرشحين على منصب النقيب، و17 مرشحًا للعضوية ومرشحين للشباب.

وتنافس على مقعد النقيب مرشحين، وهم خالد محمد على عمار، ومجدى سيد عويس، وتنافس على منصب الشباب مرشحين، وهم محمد السيد أحمد موسى، ومصطفى ناصر سيد عبد القادر.

كما تنافس على العضوية 17 مرشحًا، بينهم مرشحًا واحدًا فقط محكمة رأس سدر الجزئية، وهو حسن عبد المعطى عليان، و7 مرشحين بمحكمة شرم الشيخ الجزئية، وهم ربحى زكى متولى، ورشا أحمد أبو المكارم، وعصام أحمد البسطويسى، وعلى حسن بهلول، وعلى مصطفى عبد العزيز، وعمر مختار دوينى، ونبيل مصطفى عبد ربه، و5 مرشحين بمحكمة طور سيناء الجزئية، وهم أحمد على الوصال، وحسام محمد الحنفى، وضياء الدين جابر عطية، وعلى جلال على سلام، ومسعد سليمان صالح مبارك. وفى نويبع أحمد ناصر محمد موسى، وأيمن محمد حسين مصطفى النجار، ونادر محمد عبد الحميد محمد، ونجله محمد محمود حسن.