اليوم السابع
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الأحد، 07 فبراير 2021 07:49 م
خالد صلاح
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عاصفة ثلجية تضرب هولندا وتعطل حركة السكك الحديد

الأحد، 07 فبراير 2021 06:20 م
عاصفة ثلجية تضرب هولندا وتعطل حركة السكك الحديد عاصفة ثلجية - صورة أرشيفية
أ ش أ

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ضربت عاصفة ثلجية كثيفة، هي الأولى منذ 10 سنوات هولندا، اليوم /الأحد/، مما تسبب في تعطيل حركة السكك الحديد.
وأطلقت وكالة الأرصاد الجوية الهولندية (كنمي) - وفقا لقناة (فرانس 24) الإخبارية - إنذاراً في كل أنحاء البلاد بسبب الرياح التي قد تصل سرعتها إلى 90 كيلومترا في الساعة والبرد الجليدي.
وأغلقت الحكومة الهولندية كل المراكز المخصصة لإجراء اختبارات فيروس كورونا المستجد لأيام عدة بسبب سوء الأحوال الجوية، فيما تتوقع البلاد أن تستمر درجات الحرارة دون الصفر مدة 10 أيام.
وأشار التلفزيون العام بهولندا (نوس) إلى أن سماكة الثلوج التي غطت معظم أنحاء البلاد تراوحت بين 5 إلى 10 سنتيمترات اليوم، فيما وصلت في بعض الأماكن إلى 30 سنتيمترا.. وأفادت شركة السكك الحديد (إن إس) بأن كل الرحلات ألغيت حتى ظهر اليوم على الأقل.


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