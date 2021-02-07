اليوم السابع
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الأحد، 07 فبراير 2021 01:41 م
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رفع 325 حالة إشغال وتحرير 10 محاضر ضد مخالفى ارتداء الكمامات خلال حملات بالبحيرة

الأحد، 07 فبراير 2021 01:21 م
رفع 325 حالة إشغال وتحرير 10 محاضر ضد مخالفى ارتداء الكمامات خلال حملات بالبحيرة جانب من رفع الإشغالات
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهى والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة واستمرار حملات رفع الإشغالات لتسيير الحركة المرورية .

وشدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بتطبيق كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

وفى هذا السياق نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مرورية مكثفه بالتنسيق مع قسم الإشغالات.

وأسفرت تلك الحملات عن رفع 136 حالة إشغال مخالفة بمدينة دمنهور بشوارع "المقريزى والسريع والموقف والأتوبيس ومحور الليثى والجامعة وعرابى ونفق شبرا".

كما رفع 150 حالة إشغال بالسوق العمومى بمركز ومدينة رشيد وإزالة 39 حالة إشغال بمركز ومدينة أبو حمص، وكذلك تحرير 10 محاضر ضد مخالفى ارتداء الكمامات بمركز حوش عيسي.

 

 


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