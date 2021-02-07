رئيس جامعة بورسعيد يكشف لـ"اليوم السابع" استعدادات العام الدراسى 2020/2021

بورسعيد محمد فرج

قال الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد ، إن الجامعة تطبق قرار رئيس مجلس الوزراء الذى يتضمن تأجيل اعمال الامتحانات لما بعد نصف العام.

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الجامعة قامت بالفعل بتأجيل الامتحانات مع مراعاة الخطوات تمهيدا لتجهيز الامتحانات يوم 21 فبراير 2021 بجميع الكليات حسب توصيات المجلس الأعلى للجامعات السابق ووزير التعليم العالى ومن ثم تم إعلان الامتحانات بكل الكليات .

وأكد أنه سوف يطبق ماسبق على الامتحانات العلمية والنظرية وسط إجراءات إحترازية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مع مراعاة عدم التهاون فى تطبيق الخطة التى وضعتها الجامعة داخل جميع القطاعات الإدارات المختلفة والتى تأتى تزامنا مع استمرار الدولة فى التصدى لانتشار فيروس كورونا بما يحافظ على سلامة وصحة الطلاب أبناءنا الطلاب مع إنطلاق العام للجامعة الجديد 2020 /2021 .

وتابع رئيس جامعة بورسعيد ، أنه تم الإنتهاء من تجهيز مبنى كلية العلاج الطبيعي داخل كلية الطب بجانب تعين قائم بعمل عميد الكلية وتشكيل الهيكل الإدارى المصاحب لهم، حيث أنه من المنتظر أن تستقبل الكلية الطلاب خلال العام الجامعى المقبل .

ومن جهة أخرى أكد رئيس الجامعة، أنه جارى الإنتهاء من تجهيز معامل الاختبار الالكترونية لإجراء الانتخابات لجميع طلاب القطاع الطبى بالجامعة والذى يحتوى على 570 جهاز تم تدعيمه بشبكة انترنت قوية تتلاءم تماما مع المنظومة التعليمية بجامعة بورسعيد .