جونسون: 11.5 مليون بريطانى تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا حتى الآن

كتب محمد شعلان

أكد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، أن هناك حوالى 11 ونصف مليون شخص في المملكة المتحدة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا حتى الآن، موجها الشكر للعاملين في مجال الرعاية الصحية لما بذلوا من مجهود لتطعيم البريطانيين ضد عدوى الوباء.

وغرد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: " تلقى ما يقرب من 11 ونصف مليون شخص في جميع أنحاء المملكة المتحدة الآن جرعتهم الأولى من اللقاح. شكراً لكل من يساهم في هذا الجهد الوطني الرائع.

Nearly 11 and a half million people across the UK have now received their first dose of the vaccine. Thank you to everyone who is contributing to this amazing national effort. pic.twitter.com/MpRlq5cKk2 — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 6, 2021

وتحدث بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، على ارتفاع أعداد البالغين الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاحات كورونا في المملكة المتحدة، مشيدا بالمجهود الذى يبذله العاملين في مجال الرعاية الصحية بخدمة الصحة الوطنية.

وفى وقت سابق، قال بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، " تلقى واحد من كل خمسة بالغين في المملكة المتحدة البريطانية الآن الجرعة الأولى من اللقاح، كل حقنة تقربنا من هزيمة الفيروس"، وناشد السكان بالخضوع لجرعات اللقاح قائلا: "يرجى تقدم كل شخص عندما يتم استدعائك للحصول على اللقاح من قبل NHS.

وسيتم بحلول السابع من ابريل القادم تطعيم سكان بريطانيا فوق 50 عاماً ضد فيروس كورونا أو كوفيد-19، بحسب تقديرات صحيفة "ميل أونلاين" البريطانية الخميس وسط الجدل الدائر الأن حول متى يمكن رفع الإغلاق، يأتي ذلك بعد أن أشار وزير اللقاحات نديم الزهاوي إلى أنه يريد إعطاء حقنة لمن هم فوق الخمسينيات للحفاظ على معدلات دخول المستشفى منخفضة قبل إعادة فتح البلاد وإنهاء الإغلاق.

وتشير أحدث الأدلة إلى أن الحماية التي توفرها جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا تستغرق أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لتبدأ، مما يعني أن المملكة المتحدة ستكون على المسار الصحيح لرفع الإجراءات في نهاية أبريل وفق معدل التطعيم الحالي، وإذا تسارعت حملة اللقاح في المملكة المتحدة من المتوسط اليومي الأسبوع الماضي البالغ 345000 شخص يوميًا وكان قادرًا على الحفاظ على معدله الأقصى البالغ 600000 جرعة في اليوم، فمن الممكن أن يتحقق هدف فوق الخمسين عاماً بحلول منتصف مارس.