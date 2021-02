جونسون: 11.5 مليون بريطانى تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا حتى الآن

أكد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، أن هناك حوالى 11 ونصف مليون شخص في المملكة المتحدة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا حتى الآن، موجها الشكر للعاملين في مجال الرعاية الصحية لما بذلوا من مجهود لتطعيم البريطانيين ضد عدوى الوباء.

وغرد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: " تلقى ما يقرب من 11 ونصف مليون شخص في جميع أنحاء المملكة المتحدة الآن جرعتهم الأولى من اللقاح. شكراً لكل من يساهم في هذا الجهد الوطني الرائع.

Nearly 11 and a half million people across the UK have now received their first dose of the vaccine. Thank you to everyone who is contributing to this amazing national effort. pic.twitter.com/MpRlq5cKk2