انتخابات اللجنة الفرعية لنقابة محامين الإسماعيلية اليوم

الإسماعيلية – صبرى غانم

تجرى اليوم الأحد، انتخابات اللجنة الفرعية لنقابة محامين الإسماعيلية، حيث يتنافس على مقاعد النقابة الفرعية فى محافظة الإسماعيلية 32 محاميا لاختيار النقيب ومقعد للشباب و6 مقاعد آخرى بالمحاكم الجزئية على مستوى محافظة الإسماعيلية ويتنافس على مقعد النقيب 5 محامين وهم إبراهيم أحمد عبدالرحيم وأحمد محمد رزق والصافى خليل الصافى ورفاعى حسن رزق وفرغلى عبدالعليم فرغلى بينما يتنافس على مقعد الشباب 5 محامين هم احمد كامل نفادى وسيد قناوى محمد وشهاب فتحى احمد ومحمود محمد عطية ونصرالله السيد اسماعيل لاختيار محامى فقط شباب.

ويتنافس على مقعد النقابة الفرعية عن محكمة التل الكبير الجزئية 3 محامين لاختيار محامى فقط وهم خالد محمد الجندى ومحسن فتحى عيادة ومحمد يوسف عليان ويتنافس على مقعد محكمة القنطرة شرق الجزئية 3 محامين وهم رضا أبوالعنين إسماعيل ومحمد رمضان عبدالرحمن ومحمد عيد سلام ويتنافس على مقعد محكمة القنطرة غرب الجزئية محاميان وهما حمدى عبدالوهاب محمد وكحلاوى عثمان أبوالقاسم كما يتنافس على مقعد محكمة بندر الإسماعيلية الجزئية 6 محامين وهم السيد فتحى السيد وحسام الدين مصطفى وعمرو فرغلى عبدالرحمن ومصطفى يسن صلاح ومنصور السيد منصور وياسر حسين خليل.

كما يتنافس على مقعد محكمة فايد الجزئية 4 محامين هم شيماء على أحمد غزالى وعلى عبدالراضى عبادى ومحمد محمود صالح عثمان ومصطفى محمد مدنى، ويتنافس على مقعد محكمة مركز الإسماعيلية الجزئية 4 محامين وهم طارق عبدالحليم عبدالغنى وفارس على فارس ومحمود محمد الحفنى وهانى أحمد صباح.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابات المحامين الفرعية، أعلنت عن أماكن مقار انعقاد اللجان للانتخابات المقرر عقدها على مرحلتين في يومي 7 و8 فبراير الجاري، بينما تجرى الإعادة يومي 14 و15 فبراير.

وأوضحت اللجنة أن انتخابات الإسماعيلية الفرعية، تنعقد في نادي محامين المحافظة، بالنسبة لجزئياتها والتي يبلغ عدد أعضائها 2495 عضوا

وتضم المرحلة الأولى بالانتخابات نقابات شمال الجيزة، وجنوب الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وشمال أسيوط، وجنوب أسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

فيما تضم المرحلة الثانية نقابات شمال القاهرة، وجنوب القاهرة، وحلوان، والقاهرة الجديدة، وشبرا الخيمة، وبنها، والمنوفية، والزقازيق، وههيا، وطنطا، ودكرنس، والمنصورة، ودمياط، وكفر الشيخ، ودمنهور، وإيتاي البارود، والإسكندرية، ومرسى مطروح.

و قال وكيل مجلس نقابة المحامين مجدي سخي، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، فى تصريحات صحفية سابقة إنّ اللجنة انتهت من إعداد الإجراءات اللوجستية لانعقاد الجمعيات العمومية لإجراء الانتخابات.

وشدد على أنّ اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات ستتسلم الأحراز وتشرف على عمليات التصويت والفرز وإعلان النتائج، موضحا أنّ اللجنة المشرفة على الانتخابات والمشكلة من النقابة العامة تعمل منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، للتجهيز لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية.

وعن أماكن الانتخاب، أكد رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، جاهزية اللجنة لمواجهة أي مشكلة قد تحدث في بعض المحاكم، وأنّها وضعت حلولا لها تتمثل في إقامة سرادق للانتخاب بجوار المحكمة التي سترفض إجراء عملية الانتخاب داخل غرفة المحامين بها، معربا عن أمله في أن يساعد المحامين اللجنة.