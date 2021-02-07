اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 فبراير 2021 09:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

البيت الأبيض: بايدن يدعم الدبلوماسية فى التعامل مع تهديد البرنامج النووى الإيرانى

الأحد، 07 فبراير 2021 08:57 م
البيت الأبيض: بايدن يدعم الدبلوماسية فى التعامل مع تهديد البرنامج النووى الإيرانى البيت الابيض
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مسؤول فى البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن يدعم الدبلوماسية فى التعامل مع التهديد الذى يمثله البرنامج النووى الإيرانى، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف المسؤول فى البيت الأبيض، أن جو بايدن لن يعرض تخفيف العقوبات على إيران لمجرد إعادتها إلى طاولة المفاوضات.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأمريكى جو بايدن فى مقابلة مع شبكة سى بى إس الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن ترفع العقوبات عن إيران قبل وفائها بالتزاماتها، وأضاف جو بايدن: على طهران وقف تخصيب اليورانيوم للعودة إلى طاولة التفاوض، متابعا: "يجب أن تتوقف إيران عن تخصيب اليورانيوم قبل الحديث عن المفاوضات".

وتابع جو بايدن: "لن ترفع العقوبات ما دامت إيران لا تحترم التزاماتها النووية"، مستطردا: "لن نرفع العقوبات على إيران أولا قبل وقفها الخروق للاتفاق النووي".


البيت الأبيض

أمريكا

عقوبات

ايران

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة