البيت الأبيض: بايدن يدعم الدبلوماسية فى التعامل مع تهديد البرنامج النووى الإيرانى

كتب أحمد عرفة

قال مسؤول فى البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن يدعم الدبلوماسية فى التعامل مع التهديد الذى يمثله البرنامج النووى الإيرانى، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف المسؤول فى البيت الأبيض، أن جو بايدن لن يعرض تخفيف العقوبات على إيران لمجرد إعادتها إلى طاولة المفاوضات.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأمريكى جو بايدن فى مقابلة مع شبكة سى بى إس الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن ترفع العقوبات عن إيران قبل وفائها بالتزاماتها، وأضاف جو بايدن: على طهران وقف تخصيب اليورانيوم للعودة إلى طاولة التفاوض، متابعا: "يجب أن تتوقف إيران عن تخصيب اليورانيوم قبل الحديث عن المفاوضات".

وتابع جو بايدن: "لن ترفع العقوبات ما دامت إيران لا تحترم التزاماتها النووية"، مستطردا: "لن نرفع العقوبات على إيران أولا قبل وقفها الخروق للاتفاق النووي".