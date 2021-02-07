اليوم السابع
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إزالة المخالفات والاشغالات وبدء أعمال الرصف بطريق أبو سكين التفتيش بكفر الشيخ

الأحد، 07 فبراير 2021 03:23 م
إزالة المخالفات والاشغالات وبدء أعمال الرصف بطريق أبو سكين التفتيش بكفر الشيخ تمهيد الطرق بكفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تشهد مدن وقرى محافظة كفر الشيخ ، أعمال تأهيل ورصف الطرق ، وإزالة التعديات والاشغالات، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ

ففى مدينة كفر الشيخ تمت بدء أعمال الرصف بطريق أبو سكين التفتيش، وطريق 7 إلى 11 بإعادة تشغيل طبقة السن وفتح الفرمة وأخذ الجلسات تمهيداً لوضع الطبقة الاسفلتية النهائية ، وذلك ضمن خطة مديرية الطرق لإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق لتيسير حركة المرور

ووجه محافظ كفرالشيخ ، الإشراف على أعمال الرصف من قبل النواب المختصين، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة ، مؤكدًا على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة ، ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة .

وأشرفت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق ، على استمرار التصدى لمخالفات البناء والبناء بدون ترخيص ، فتم إزالة حالة تعدى على الشارع بطريق الكورنيش عبارة عن جدار وسيراميك بطول 2.5 متر وعرض 3 متر.

وتمت الإزالة كاملة وحتى مستوى سطح الأرض، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، بالإضافة إلى التحفظ على مواد البناء المستخدمة ، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وقسم الإزالات .

ووجَّه محافظ كفرالشيخ ، بالمرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وإزالتها فورًا ، وعدم التهاون فى تنفيذ القانون تجاه المخالفين فى المبانى أو المتعدين على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ، لافتًا أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة ، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية ، وفرض النفقات المالية للإزالة على المخالفين .

 

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