إزالة المخالفات والاشغالات وبدء أعمال الرصف بطريق أبو سكين التفتيش بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تشهد مدن وقرى محافظة كفر الشيخ ، أعمال تأهيل ورصف الطرق ، وإزالة التعديات والاشغالات، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ.

ففى مدينة كفر الشيخ تمت بدء أعمال الرصف بطريق أبو سكين التفتيش، وطريق 7 إلى 11 بإعادة تشغيل طبقة السن وفتح الفرمة وأخذ الجلسات تمهيداً لوضع الطبقة الاسفلتية النهائية ، وذلك ضمن خطة مديرية الطرق لإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق لتيسير حركة المرور.

ووجه محافظ كفرالشيخ ، الإشراف على أعمال الرصف من قبل النواب المختصين، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة ، مؤكدًا على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة ، ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة .

وأشرفت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق ، على استمرار التصدى لمخالفات البناء والبناء بدون ترخيص ، فتم إزالة حالة تعدى على الشارع بطريق الكورنيش عبارة عن جدار وسيراميك بطول 2.5 متر وعرض 3 متر.

وتمت الإزالة كاملة وحتى مستوى سطح الأرض، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، بالإضافة إلى التحفظ على مواد البناء المستخدمة ، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وقسم الإزالات .

ووجَّه محافظ كفرالشيخ ، بالمرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وإزالتها فورًا ، وعدم التهاون فى تنفيذ القانون تجاه المخالفين فى المبانى أو المتعدين على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ، لافتًا أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة ، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية ، وفرض النفقات المالية للإزالة على المخالفين .