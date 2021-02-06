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نائب رئيس البرلمان الليبى يؤكد دعم السلطة التنفيذية الموحدة

السبت، 06 فبراير 2021 12:12 ص
نائب رئيس البرلمان الليبى يؤكد دعم السلطة التنفيذية الموحدة مجلس النواب الليبى
إبراهيم حسان

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قال نائب رئيس مجلس النواب الليبي، فوزي الطاهر، إنه سيتم دعم السلطة التنفيذية الموحدة في ليبيا، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

ودعا فوزى الطاهر، جميع النواب إلى العودة إلى مجلس نواب واحد، متابعا: " سندعم عمل الحكومة الليبية حال نيلها الثقة، ونؤكد لرئيس الحكومة الموحدة أن الشرعية الدولية وحدها لا تكفي كما ندعو رئيس الحكومة للتشاور مع النواب لتشكيل الحكومة".

في وقت سابق، أعلنت ستيفاني ويليامز ممثلة الأمم المتحدة الخاصة لليبيا بالانابة فوز (محمد المنفى) بمنصب رئيس المجلس الرئاسي و(عبد الحميد محمد دبيبه) بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية إضافة إلى كل من (موسى الكوني ) و(عبد الله حسين اللافى ) كعضوين بالمجلس الرئاسى وذلك بعد فوز القائمة التى تضم اسماءهم بتسعة وثلاثين صوتا من الأصوات خلال التصويت الذى قام به اعضاء ملتقى الحوار السياسى الليبي الذي انعقد بالقرب من جنيف في سويسرا وهى النسبة المطلوبة للفوز وفقا للالية المعتمدة حيث كانت تكفى 38 صوتا للفوز، وذلك بعد ان صوت 73 من أعضاء ملتقى الحوار السياسى وصوت واحد باطل.


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