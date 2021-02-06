ميناء دمياط: رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 61820 طنا

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 27 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 51800 طن تشمل: 17750 طن فوسفات و 15100 طن يوريا و 2400 طن خميرة مولاس و 16550 طن رمل.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50388 طن تشمل: 15500 طن ذرة و 17356 طن قمح و 9000 طن خردة و 1100 طن خشب زان و 1827 طن ابلاكاش و 1759 طن صودا و 1032 طن هيدروكسيد الصوديوم و 1933 طن سلك حديدى و 3747 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 881 طن .

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 1221 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( خرشوف و فاصوليا و بطاطس و بصل أخضر ) و حاصلات زراعية ( كراوية و زعتر و كتان و بردقوش و أعشاب ) وفواكة ( برتقال و فراولة و يوسفي ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و المانيا و أوكرانيا و انجلترا و هولندا و سلوفينيا و سنغافورة و الصين و كرواتيا و باكستان و اسبانيا .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 298 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1869 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 61820 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 44978 طنا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2478 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، و عدد 1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاويه 40 قدم قادم من الإسكندرية ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3686 شاحنة .