مواجهات بين الشرطة والمحتجين في تشاد بعد ترشيح ديبي لفترة رئاسية سادسة

(رويترز)

أطلقت الشرطة في تشاد الغاز المسيل للدموع واعتقلت بعضا من مئات المحتجين على ترشيح رئيس البلاد إدريس ديبي اليوم السبت لفترة سادسة في أبريل.

ودفع ديبي (68 عاما)، الذي تولى السلطة عبر تمرد في عام 1990، بدستور جديد في 2018 أعاد تحديد الفترات الرئاسية لكن سمح له بالبقاء في السلطة حتى 2033. ويتهمه خصومه بمحاولة إقامة ملكية.

وقال ديبي، الذي حصل على رتبة المشير في أغسطس ، لدى قبوله ترشيح حزب الحركة الوطنية للإنقاذ "ثقة الناس لها قيمة مقدسة بالنسبة لي".

وفي العاصمة نجامينا، قال شاهد من رويترز إن مئات المحتجين أضرموا النيران في إطارات السيارات وهتفوا "لا لفترة سادسة!"، و"ارحل يا ديبي".

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واعتقلت عددا من المحتجين ومنهم الناشط الحقوقي البارز محمد نور إبيدو.

وقال شهود إن احتجاجات خرجت أيضا في مدن ماوندو ودوبا وسارة وأبشي.