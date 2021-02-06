اليوم السابع
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مستر أولمبيا.. استقبال شعبى ينتظر بيج رامى بقريته بكفر الشيخ الثلاثاء

السبت، 06 فبراير 2021 03:37 ص
مستر أولمبيا.. استقبال شعبى ينتظر بيج رامى بقريته بكفر الشيخ الثلاثاء ممدوح السبيعي الشهير بـ" بيج رامي"
كفر الشيخ_ محمد سليمان

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قال محمد عادل نجل عم ممدوح السبيعي الشهير بـ" بيج رامي"، إن بيج رامى سيصل إلى مسقط رأسه قرية السبايعة التابعة لمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، الثلاثاء المقبل، عائدًا من القاهرة لأول مرة عقب حصوله على مستر أولمبيا.

 
وأضاف "عادل"، لـ"اليوم السابع"، أن أهالى القرية يعدون لاستقبال شعبى بحضور أسرته، ومحبيه يليق بالبطل من أجل إسعاده كما أسعد جميع المصريين وفرحهم جميعًُا بالحصول على البطولة بطل مستر أولمبيا 2020.
 
 
وقال عادل، إنه كان من المقرر وصوله منذ عدة أيام  لقريته، ولكنه تأخر لظروف خارجة عن إرادته، ولكنه كان متواصلا مع أسرته.
 
 
 

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