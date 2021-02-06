قناة السويس تسجل ثانى أعلى معدل عبور يومى منذ جائحة فيروس كورونا

الإسماعيلية - السيد فلاح

قال الفريق أسامة ربيع رئيس، هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة بالقناة سجلت، أمس الجمعة، ثانى أعلى معدل عبور يومى للسفن وثالث أعلى إيراد يومى منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بعبور 74 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالى حمولات صافية قدرها 4.4 مليون طن.

وأكد الفريق ربيع، فى بيان له، على أن الأرقام القياسية التى تسجلها قناة السويس يوماً تلو الآخر رغم التحديات التى تفرضها جائحة فيروس كورونا المستجد على صناعة النقل البحري، تعطى دلالة واضحة على الأهمية الاستراتيجية التى تحظى بها قناة السويس فى المجتمع الملاحى باعتبارها أقصر وأسرع الطرق الملاحية التى تربط الشرق بالغرب لاسيما بعد نجاح مشروع القناة الجديدة فى رفع تصنيفها العالمى بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية وتقليل زمن العبور والانتظار بما انعكس على قدرة القناة على استقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة وتعزيز المكانة الدولية الرائدة للقناة وهو ما لم يكن ليحدث لولا مشروع قناة السويس الجديدة.

وشدد رئيس الهيئة، على أن مسيرة التطوير والتحديث لا تتوقف بقناة السويس فى ظل استراتيجية متكاملة تُعنى برفع مستوى الخدمات البحرية المُقدمة للسفن العابرة، بالتوازى مع تبنى سياسات تسويقية وتسعيرية مرنة تراعى كافة المتغيرات الدولية والتحديات التى تواجهها حركة التجارة العالمية وصناعة النقل البحرى بما يصُب فى صالح دعم تنافسية قناة السويس ويُساهم فى جذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.

وشهدت القناة، أمس الجمعة، عبور 34 سفينة من اتجاه الشمال بحمولات 2.2 مليون طن، فيما عبرت 40 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحى الجديد للقناة بحمولات بلغت 2.2 مليون طن، وتصدرت حركة الملاحة من اتجاه الشمال سفينة الحاويات العملاقة "COSCO SHIPPING GALAXY" التى ترفع علم هونج كونج، بحمولة كلية 233 ألف طن، فى رحلتها القادمة من ألمانيا والمتجهة إلى سنغافورة، فيما جاءت سفينة الحاويات العملاقة "MSC LENI" التى ترفع علم بنما والمصنفة كواحدة من أكبر سفن الحاويات فى العالم، على رأس قافلة الجنوب بحمولة كلية 239 ألف طن.