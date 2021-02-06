فوكس بيزنس تلغى برنامجا لمذيع شهير مؤيد لترامب روج لتزوير الانتخابات

كتبت رباب فتحى

ألغت شبكة "فوكس بيزنس" الأمريكية برنامجا للمذيع لو دوبس، وهو مؤيد متحمس للرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، ووصفته صحيفة "الجارديان" البريطانية، بأن له تاريخ في تبني المعلومات المضللة التي روجت لنظريات مؤامرة لا أساس لها حول تزوير التصويت فى الانتخابات.

وشهد مساء الجمعة البث النهائي لبرنامج لو دوبس تونايت، وهو برنامج ليلي لدوبس، حيث ساهم بشكل رئيسى فى الرواية القائلة إن الانتخابات سرقت واستمر في تبني هذه الآراء في برنامجه حتى بعد الاعتراف بأنها تفتقر إلى دليل حقيقي.

وقال على الهواء في يناير "ثمانية أسابيع بعد الانتخابات وما زلنا لا نملك دعمًا ملموسًا يمكن التحقق منه للجرائم التي يعرف الجميع أنها ارتكبت".

استضاف دوبس ، 75 عامًا ، البرنامج منذ عام 2011. واعتبر ترامب أنه يجب مشاهدته على التلفزيون ، كما ورد أنه قام باستضافة المذيع خلال اجتماعات السياسة الرئيسية.

لا يزال دوبس المضيف الأعلى تقييمًا على شبكة فوكس بيزنس ، وقد ظل متعاقدًا على الرغم من أنه لا يُتوقع أن يظهر مرة أخرى في برنامج جديد. سيتم الآن ملء فتحة عرضه ، التي تُبث مرتين في الأسبوع ، ببرنامج يسمى Fox Business Tonight ، والذي سيضم جاكي دي أنجليس وديفيد أسمان كمضيفين.

جاءت أخبار الإلغاء بعد يوم واحد من تسمية دوبس ، 75 عامًا ، كمدعى عليه في دعوى تشهير رفعتها شركة Smartmatic ، وهي شركة لتكنولوجيا الانتخابات وصانع آلات التصويت ، والتي تتهمه ومقدمي برامج فوكس نيوز الآخرين بالترويج لمزاعم لا أساس لها من تورط الشركة في مخطط لتسليم الرئاسة لجو بايدن.

ونقلاً عن التقارير ، رفعت شركة Smartmatic دعوى قضائية بقيمة 2.7 مليار دولار. تزعم الدعوى المكونة من 285 صفحة ، والمرفوعة أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك ، أن الشبكة أطلقت "حملة تضليل" ضد الشركة ، التي استخدمت آلات التصويت الخاصة بها فقط في مقاطعة لوس أنجلوس. كما ورد اسم المحاميين السابقين لترامب رودي جولياني وسيدني باول اللذان ظهرا كضيفين على الشبكة ، في دعوى التشهير.

وقالت فوكس إن التحرك لإنهاء عرض دوبس كان قيد الإعداد قبل الدعوى.