اليوم السابع
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دفن رفات مئات الإيزيديين قتلى مجزرة "كوجو" على يد داعش الإرهابى.. صور

السبت، 06 فبراير 2021 05:20 م
دفن رفات مئات الإيزيديين قتلى مجزرة "كوجو" على يد داعش الإرهابى.. صور دفن ضحايا داعش العراق
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعادت مدينة سنجار العراقية اليوم السبت، دفن رفات مئات من الضحايا الذين أُزهقت أرواحهم على يد تنظيم داعش الإرهابى، فى عام 2014، وعزف المشاركون فى التأبين على آلات موسيقية تقليدية احتفالا بنقل ضحايا الإرهاب.

وأقيمت مراسم تأبينية لرفات الضحايا بالعاصمة العراقية بغداد حضرها كبار المسؤولين، وبعدها جرى نقل الرفات إلى قرية كوجو حيث مكان الدفن.

وارتكب تنظيم داعش واحدة من أسوأ المذابح بحق الإيزيديين في التاريخ الحديث، وكان من أعنف فصولها ما تعرضت له قرية كوجو فى محيط سنجار فى أغسطس 2014.

وحدثت مجزرة "كوجو" عام 2014 في قضاء سنجار بمحافظة نينوى بشمال العراق، عندما أعدم تنظيم "داعش" المئات من النساء والرجال والأطفال الإيزيديين مباشرة بعد اجتياحه القضاء الذي يعتبر معقل الإيزيديين.

عزف الموسيقى
عزف الموسيقى

 

الفرق الموسيقية
الفرق الموسيقية
توابيت الضحايا
توابيت الضحايا

 

دفن الضحايا
دفن الضحايا

 

كلمة الناشطة نادية مراد
كلمة الناشطة نادية مراد

 

مشاركة في الجنازة
مشاركة في الجنازة

 

مشاركة كبيرة من أهالى كوجو
مشاركة كبيرة من أهالى كوجو

 

مقابر الإيزيديين
مقابر الإيزيديين

 

نساء يطلقن البخور
نساء يطلقن البخور

 

نقل التوابيت
نقل التوابيت

 


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