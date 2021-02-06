دفن رفات مئات الإيزيديين قتلى مجزرة "كوجو" على يد داعش الإرهابى.. صور

كتب عبد الوهاب الجندى

أعادت مدينة سنجار العراقية اليوم السبت، دفن رفات مئات من الضحايا الذين أُزهقت أرواحهم على يد تنظيم داعش الإرهابى، فى عام 2014، وعزف المشاركون فى التأبين على آلات موسيقية تقليدية احتفالا بنقل ضحايا الإرهاب.

وأقيمت مراسم تأبينية لرفات الضحايا بالعاصمة العراقية بغداد حضرها كبار المسؤولين، وبعدها جرى نقل الرفات إلى قرية كوجو حيث مكان الدفن.

وارتكب تنظيم داعش واحدة من أسوأ المذابح بحق الإيزيديين في التاريخ الحديث، وكان من أعنف فصولها ما تعرضت له قرية كوجو فى محيط سنجار فى أغسطس 2014.

وحدثت مجزرة "كوجو" عام 2014 في قضاء سنجار بمحافظة نينوى بشمال العراق، عندما أعدم تنظيم "داعش" المئات من النساء والرجال والأطفال الإيزيديين مباشرة بعد اجتياحه القضاء الذي يعتبر معقل الإيزيديين.



عزف الموسيقى



الفرق الموسيقية



توابيت الضحايا



دفن الضحايا



كلمة الناشطة نادية مراد



مشاركة في الجنازة



مشاركة كبيرة من أهالى كوجو



مقابر الإيزيديين



نساء يطلقن البخور