جولة تفقدية لمحافظ بورسعيد بمستشفى الرمد التخصصى.. صور

بورسعيد فريق المحافظات

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، مستشفى الرمد التخصصى وذلك لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين داخل المستشفى.

وخلال الجولة حرص المحافظ على الاطمئنان على الرعاية الصحية والطبية المقدمة للمرضى داخل المستشفى، وسؤالهم عن مدى رضاهم عن سير العمل والرعاية بمستشفى الرمد التى يتطلبها المريض، وأكد المواطنون على رضاهم عن المستوى الطبى المتميز الذى لمسوه داخل هذا الصرح الطبى، وحرص المسؤولين بالمستشفى على تقديم أفضل مستوى من الخدمة.

كما تفقد أقسام المستشفى لمتابعة انتظام العمل بها كما اطلع المحافظ على العديد من الأجهزة الطبية الحديثة بالمستشفى، مستمعا لشرح موجز عن كيفية جاهزية المستشفى للتعامل مع المرضى، والقيام بعمليات تشهدها بورسعيد للمرة الأولى فى إطار منظومة التأمين الصحى الشامل، بمختلف التخصصات حيث شملت الجراحات عمليات كبرى وصغري، منها عمليات مياه بيضاء، وجلوكوما، وحقن شبكية، وإصلاح حول وجفون، وزراعة قرنية.

وشدد محافظ بورسعيد على الاستمرار فى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل على أعلى مستوى.

وأشاد المحافظ بمستوى التطور والتغيير الذى شهدته مستشفى الرمد، بالإضافة إلى مستوى الامكانيات الطبية والتجهيزات.

وأضاف أن المستشفى تقدم خدماتها بالتعاون مع احدى للصروح الطبية الكبرى وهى مستشفيات ومراكز مغربى للعيون مشيرا بان المحافظة شهدت مع بداية تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بجميع المستشفيات والوحدات الصحية.



محافظ بورسعيد فى مستشفى الرمد



جولة تفقدية لمحافظ بورسعيد بمستشفى الرمد التخصصى