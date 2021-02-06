اليوم السابع
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خالد صلاح
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الحكومة الهولندية تناشد المواطنين البقاء في المنازل بسبب عواصف ثلجية

السبت، 06 فبراير 2021 09:02 م
الحكومة الهولندية تناشد المواطنين البقاء في المنازل بسبب عواصف ثلجية عاصفة ثلجية
(رويترز)

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تتأهب هولندا لبدء عزل عام مشدد غدا الأحد في ظل توقعات بتساقط ثلوج كثيفة وهبوب رياح قوية مما دفع إلى إصدار أول تحذير مناخي على مستوى البلاد منذ تسع سنوات.

وناشدت الحكومة المواطنين اليوم السبت البقاء في منازلهم بعد أن رفع المعهد الوطني للطقس مستوى التحذير لأعلى درجة بأنحاء البلاد، متوقعا هبوب عواصف ثلجية تصل سرعتها إلى 90 كيلومترا في الساعة وتساقط ثلوج يصل منسوبها إلى 20 سنتيمترا.

وقالت السلطات الصحية إنها ستغلق جميع مراكز فحوص فيروس كورونا الأحد، في حين سيتم تقليص خدمات القطارات إلى الحد الأدنى.

وينضم التحذير من الطقس إلى إجراءات عزل عام واسعة النطاق لمكافحة فيروس كورونا تشمل إغلاق المتاجر غير الأساسية والمطاعم والحانات والأماكن العامة الأخرى لأسابيع.

 

 

 


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