اليوم السابع
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الجيش الليبى يشيد بالجهود الأممية فى انتخاب "السلطة التنفيذية الجديدة"

السبت، 06 فبراير 2021 05:33 م
الجيش الليبى يشيد بالجهود الأممية فى انتخاب "السلطة التنفيذية الجديدة" عناصر من الجيش الليبى
بنغازى /أ ش أ/

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أشادت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بالجهود المتواصلة والحقيقية التى بذلتها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفانى وليامز، والتى أدت لانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة التى يتطلع إليها كل الليبيين.

وذكرت القيادة - فى بيان أوردته بوابة الوسط الليبية، اليوم السبت - "نبارك ونهنئ الشعب الليبى بنتائج ملتقى الحوار السياسى الليبي، برعاية بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا".. معربة عن تهنئتها للشخصيات "الوطنية"، التى تم انتخابها لشغل مهام المجلس الرئاسى الدكتور محمد يونس المنفي، ورئيس الحكومة الوطنية عبدالحميد دبيبة.

وشددت القيادة على أن الليبيين يأملون فى قيام الحكومة الجديدة بالعمل الدؤوب وتقديم الخدمات وتهيئة البلاد لإجراء استحقاق الانتخابات العامة فى 24 ديسمبر المقبل، وفقا لما تم الاتفاق عليه، لبداية انطلاق العملية الديمقراطية، وبناء دولة ليبيا الجديدة "دولة المؤسسات والقانون".

 


الجيش الليبى

ليبيا

أخبار ليبيا

الجهود الأممية

الأمين العام للأمم المتحدة

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