استمرار رصف الطرق الداخلية بأسوان بطول 39 كم بتكلفة 68 مليون جنيه‎.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

تواصل محافظة أسوان، متمثلة فى مديرية الطرق، تنفيذ الخطة العامة للطرق الداخلية والتى وصلت نسبة التنفيذ بها حتى الآن إلى 45 % بإجمالى أطوال 39 كم للطرق الداخلية والرئيسية بإعتمادات 68 مليون جنيه.



رصف الطرق الداخلية بأسوان

وأكد المهندس محمد فتحى مدير عام الطرق بالمحافظة، أنه جارى العمل في مشروع تطوير طريق خان أسوان بالمدخل الشمالى للمدينة بطول 1 كم وعرض 18 متر بإتجاهين وبتكلفة 6 مليون حيث سيساهم هذا الطريق الحيوى في ربط شمال المدينة بشرقها وغربها.



رصف الطرق الداخلية بأسوان

وتابع، بأنه سيتم إنشاء ساحة إنتظار للسيارات على مساحة 500 م2 فى الجزء الشمالى لمحلات وبازرات خان أسوان لمنع أى وقوف عشوائى مخالف مع تسهيل الحركة المرورية لمنطقة شمال المدينة ، بجانب تخفيف التكدس والتزحام بهذه المنطقة وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء العديد من ساحات الإنتظار للسيارات لإستيعاب الكثافة المستقبلية من حركة المركبات.



رصف الطرق الداخلية بأسوان

وأضاف، أنه جارى العمل فى رصف ورفع كفاءة المرحلة الثانية من طريق السادات بطول 700 متر من ضمن مسافة 3.5 كم مخطط رصفها ، علاوة على طريق خان أسوان بطول 1 كم ، كما أنه يتم بالتوازى العمل فى طريق الجمعاوية بالبصيلية قبلى بإدفو بطول 1.7 كم ، وكذا طريق الإذاعة والتليفزيون بالرديسية بحرى بإدفو بطول 1 كم.



رصف الطرق الداخلية بأسوان

وأشار المهندس فتحى، إلى أن الفترة الحالية شهدت نهو الأعمال بالعديد من الطرق الداخلية من أبرزها طريق مطلع الصداقة الجديدة من ناحية السيل بطول 800 متر فى الإتجاهين ، بجانب طرق العباسية وفارس بكوم أمبو بإجمالى أطوال 3 كم ، وأيضاً مداخل ومخارج محور كلابشة بطول 1 كم ، مضيفاً بأن جهاز التعمير لجنوب الصعيد أنتهى من تنفيذ أعمال رصف الطريق البديل للسادات فيله / الشلال / المحمودية بطول 2 كم وبتكلفة 3.1 مليون جنيه.



رصف الطرق الداخلية بأسوان

وقال: يقوم الجهاز حالياً بطرح المرحلة الثانية من نفس المشروع بطول 3 كم وبتكلفة 13 مليون جنيه وذلك بهدف خلق محور جديد يربط جنوب المدينة بشرقها وغربها وشمالها ، هذا بجانب العمل فى تنفيذ مشروع الطريق الإقليمى الدائرى الشرقى العلاقى / كوبرى أسوان الملجم بطول 23 كم ، بالإضافة إلى إنشاء كوبرى علوى للسيارات أعلى خطوط السكك الحديدية والطريق الزراعي الشرقى بطول 375 متر وبتكلفة تقديرية 120 مليون جنية.