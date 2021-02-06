أهالى شبين القناطر يلقنون لص علقة ساخنة لسرقته حقيبة فتاة أثناء سيرها.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

لقن أهالى مدينة شبين القناطر، بمحافظة القليوبية أحد اللصوص علقة ساخنة، اليوم السبت، بعد قيامه بسرقة حقيبة فتاة أثناء سيرها في أحد الشوارع بالمدينة، إلا أن عامل دليفري وعددا من الأهالي قاموا بملاحقة اللص، الذي كان يستقل مركبة توك توك، حتى تمكنوا من محاصرته في قرية الأحراز التابعة للمدينة، قبل أن يقوموا بتسليمه للشرطة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجم نشاطه الإجرامي.

تلقى مدير أمن القليوبية، اللواء فخر الدين العربي، إخطاراً من المقدم محمد شديد، رئيس مباحث شبين القناطر، بتمكن الأهالي وعامل ديليفري من ضبط عاطل سرق حقيبة فتاة بمنطقة محطة شبين القناطر، وفر هارباً في مركبة توك توك، وتم محاصرته بقرية الأحراز، بعد مطاردة عامل الديليفري له باستخدام دراجة نارية، كما قام عدد من الأهالي بملاحقته باستخدام سياراتهم، ولقنوه علقة ساخنة، قبل استدعاء الشرطة لاستلامه.

وكشفت تحقيقات اللواء حاتم حداد، مدير ادارة البحث الجنائي، عن أن المتهم غافل الفتاة عند محطة شبين القناطر، وسرق حقيبتها، فصرخت المجني عليها واستنجدت بالأهالي، الذين قاموا بمطاردة اللص، حتى تمكنوا من محاصرته والإمساك به، وجرى إخطار مركز شرطة شبين القناطر، وتم تسليم المتهم للشرطة.



المتهم بعد ضبطه



المتهم خلال ضبطه من الأهالى



بعد تسليمه للشرطة