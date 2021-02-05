نيوزويك: فريق ترامب القانونى يخطط للتركيز على استهداف الديمقراطيين لحرية التعبير

كتبت ريم عبد الحميد

قالت مجلة نيوزويك الأمريكية إن فرص إدانة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب فى محاكمة عزله بمجلس الشيوخ ضئيلة جدا وتبدو مستحيلة، إلا أن فريقه القانونى عليه أن يقدم دفاعا برغم ذلك، وستكون خطتهم ملاحقة الديمقراطيين مباشرة.

وتتمحور محاكمة العزل الثانية حول ما إذا كانت تصريحات ترامب عن الانتخابات قد شجعت العنف فى الكابيتول فى 6 يناير، ولو تمت إدانته، سيتم منعه من تولى المنصب مجددا.

وبدلا من التركيز على خطاب ترامب، قال جاسون ميلر، مستشار بارز للرئيس السابق، إن فريقه القانونى سيركز على أن الديمقراطيين يحاولون محاكمة حرية التعبير.

وأضاف ميلر فى تصريحات لسابستيان جروكا فى بودكاست أمريكا أولا، إنه من خلال القيام بذلك، سنلف الأمور ونضمن أن السيناتور تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس النواب نانسى بيلوسى والنائبة ماكسين واترز ، وكل المجانين الراديكاليين،على الجانب الديمقراطى نفسه سيتم محاكمتهم.

وتواصلت نيوزويك ما تشاك شومر او بيلوسى للتعليق دون رد.

وأضاف ميلر إن خطاب الديمقراطيين وهجماتهم ستكون محل تركيز، ولن تكون المرة الأولى التى يسلط فيها الجمهوريون الضوء على التصريحات السابقة للمشرعين.

وخلال جلسة عزل ترامب، حول النائب لوى جومرت الانتباه إلى تعليقات نانسى بيلوسى فى عام 2018، بات حلفاء الرئيس هم أعداء الدولى، ولم تكن تعرف لماذا لا يوجد انتفاضات حول البلاد حول المهاجرين الأطفال الذين يتم فصلهم عن ذويهم.

وقال جومرت الذى صوت ضد عزل ترامب فى الجلسة: من جانبنا، لم نعتبر مثل هذه التصريحات محل مسائلة لأننا لم نعتقد أنها تعنى هذا بالتأكيد، إلا ان الديمقراطيون يقومون بهذا الإجراء، وتقولون لى "لا عندما نقول هذه الأشياء أننا نقصد بها التحريض على العنف".