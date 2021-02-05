نقل 100 طفل بريطانى أسبوعيا للمستشفى بسبب مرض نادر يظهر بعد الإصابة بكورونا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، نقلا عن أطباء، إن حوالى 100 طفل يدخلون إلى المستشفى أسبوعيا فى بريطانيا بسبب مرض نادر، والذى يمكن أن يظهر بعد أسابيع من بقائهم فى العناية المركزة بسبب إصابتهم بكوفيد 19.

وفى ظاهرة تثير قلق أطباء الأطفال، فإن 75% من الأطفال الأكثر تضرر من متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة لدى الأطفال التى تعرف باسم PIMS كانوا من السود والآسيويين والأقلية العرقية، وكان أربعة من بين خمسة أطفال يتمتعون بالصحة جيدة فى السابق، وفقا لصورة غيرة منشورة من الحالات.

وعندما ظهر الالتهاب متعدد الأنظمة فى الموجة الأولى من الوباء ، سبب ارتباكا لدى الأطباء والقلق بين قادة خدمات الصحة الوطنية والآباء على حد السواء، وكان يعتقد فى البداية أنه مرض كاواساكى، وهى حالة نادرة تصيب الأطفال والرضع بشكل الرئيسى، لكن تم تحديدها فيما بعد على أنها متلازمة جديدة يصاب بها واحدا من بين 5 آلاف طفل بعد حوالى شهر من إصابته بكورونا، بغض النظر عما إذا كان لديه أعراض.

ومن أعراض هذا المرض طفح جلدى وارتفاع فى درجة الحرارة حتى 40 درجة مئوية وانخفاض خطير فى ضغط الدم ومشكلات فى المعدة ، وفى الحالات الخطيرة تشبه أعراضه أعراض الصدمة السامة أو حالات تعفن الدم القاتلة، ويعتقد أن طفلين قد ماتا بسبب هذه المتلازمة منذ ظهور الوباء.

وفى حين لا يعتقد المتخصصون أن المرض قد زاد من حيث الوتيرة المرتبطة بالحالات فى المجتمع الأوسع، فإن الأرقام أعلى مما كانت عليه فى الموجة الأولى، حيث يفهم أن المستشفيات كانت تستقبل ما يصل إلى 100 من الصغار فى الأسبوع خلال الموجة الثانية، مقارنة بحوالى 30 أسبوعيا فى إبريل الماضى.