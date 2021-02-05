اليوم السابع
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قطع مياه الشرب غدا عن مدينة فوه وعدد من قرى دسوق بكفر الشيخ

الجمعة، 05 فبراير 2021 11:28 م
قطع مياه الشرب غدا عن مدينة فوه وعدد من قرى دسوق بكفر الشيخ انقطاع المياه - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بكفر الشيخ، إيقاف محطات مياه فوة التابعة لمنطقة مياه فوه، غدًا السبت، من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 3 عصراً، لأعمال الصيانة بالمروقات، فيما يؤثر انقطاع مياه الشرب على مركز ومدينة فوه والوحدات المحلية بمحلة مالك وكفر السودان والقصابى وتوابعهم.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.


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