اليوم السابع
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حملات لتعقيم وتطهير المساجد ورفع مياه الأمطار من شوارع مدن وقرى كفر الشيخ

الجمعة، 05 فبراير 2021 04:20 م
حملات لتعقيم وتطهير المساجد ورفع مياه الأمطار من شوارع مدن وقرى كفر الشيخ رفع مياه الأمطار
كفر الشيخ_ محمد سليمان

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شهدت محافظة كفر الشيخ، أعمال مسح ورفع مياه الأمطار وشفط تراكمات المياه بنطاق مراكز ومدن المحافظة، فضلا عن تطهير وتعقيم المساجد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

وتابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال التعقيم والتطهير، ورفع مياه الأمطار بقرى وشوارع مركز ومدينة فوه، مثنياً على المشاركة المجتمعية من أهالى مدينة وقرى مركز فوه، لتعاونهم فى رفع مياه الأمطار.

وأشْرفَ شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على أعمال كسح مياه الأمطار بشوارع المدينة والقري.

وتابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار بواسطة معدات الوحدة المحلية، وأعمال التطهير والتعقيم بالمساجد.

وتابع على سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال التطهير والتعقيم بالشوارع والمساجد والمناطق الحيوية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظاً على صحة المواطنين.

 

 

 


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كورونا

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