اليوم السابع
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الجمعة، 05 فبراير 2021 09:58 م
خالد صلاح
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الصحة العالمية: على شركات الأدوية مشاركة قدراتها على صنع اللقاحات

الجمعة، 05 فبراير 2021 08:58 م
الصحة العالمية: على شركات الأدوية مشاركة قدراتها على صنع اللقاحات تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية
جنيف (رويترز)

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دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الشركات اليوم الجمعة، إلى مشاركة منشآت التصنيع للمساعدة فى تعزيز إنتاج لقاحات كوفيد-19.

 

وفى إفادة صحفية على الإنترنت من جنيف، قال تيدروس إن ما يقرب من 130 دولة يبلغ عدد سكانها مجتمعة 2.5 مليار شخص لم تمنح بعد جرعة واحدة من اللقاح وكرر مناشدته الدول الغنية لمشاركة الجرعات مع الدول الفقيرة بمجرد تطعيم العاملين فى مجال الصحة وكبار السن.

 

وقال "لكننا نحتاج أيضا إلى زيادة هائلة فى الإنتاج".

 

وأضاف "فى الأسبوع الماضي، أعلنت سانوفى أنها ستوفر بنيتها التحتية التصنيعية لدعم إنتاج لقاح فايزر بيونتيك. ندعو الشركات الأخرى إلى السير على هذا النهج".

 

وقالت شركة سانوفى الفرنسية للأدوية الأسبوع الماضى إنها ستملأ وتعبئ ملايين الجرعات من لقاح فايزر اعتبارا من يوليو ، بهدف المساعدة فى توفير أكثر من 100 مليون جرعة هذا العام من مصنعها فى ألمانيا لتلبية الطلب الهائل.

 


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