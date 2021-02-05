قالت وزارة الخارجية التونسية، إن اختيار أعضاء السلطة التنفيذية في ليبيا "حدث تاريخي"، وفقا لما أفادت به قناة سكاى نيوز عربية.
وفي وقت سابق، أعلنت ستيفاني ويليامز ممثلة الأمم المتحدة الخاصة لليبيا بالإنابة فوز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي وعبد الحميد محمد دبيبه بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى كل من موسى الكوني وعبد الله حسين اللافى كعضوين بالمجلس الرئاسى، وذلك بعد فوز القائمة التى تضم أسماءهم بتسعة وثلاثين صوتا من الأصوات خلال التصويت الذى قام به أعضاء ملتقى الحوار السياسى الليبي الذي انعقد بالقرب من جنيف في سويسرا وهى النسبة المطلوبة للفوز وفقا للألية المعتمدة، حيث كانت تكفى 38 صوتا للفوز، وذلك بعد أن صوت 73 من أعضاء ملتقى الحوار السياسى وصوت واحد باطل.
الخارجية التونسية: اختيار أعضاء السلطة التنفيذية فى ليبيا "حدث تاريخى"الجمعة، 05 فبراير 2021 11:19 م
وزير الخارجية التونسي
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قالت وزارة الخارجية التونسية، إن اختيار أعضاء السلطة التنفيذية في ليبيا "حدث تاريخي"، وفقا لما أفادت به قناة سكاى نيوز عربية.
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