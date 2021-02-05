استئصال ورم من الأذين الأيمن لقلب سيدة مسنة بجامعة كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

نجح فريق من جراحي القلب بمستشفى كفر الشيخ الجامعي برئاسة الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون التعليم والطلاب، وأستاذ جراحة القلب والصدر، في إجراء جراحة ناجحة عبارة عن إ ستئصال ورم من الأذنين الأيمن من القلب حوالي ٤/ ٥ سم لسيدة تبلغ من العمر 60 عاماً، كانت تشكو من اختلال في ضربات القلب مع صعوبة في التنفس، وتماثلت المريضة للشفاء وخرجت من المستشفى بحالة جيدة.

وأجرى الفريق الجراحي برئاسة الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب العملية بنجاح تام للسيدة التي تبين معاناتها من إختلال في ضربات القلب مع صعوبة في التنفس عقب خضوعها لإجراء الفحوصات والأشعة الطبية اللازمة.

وقال الدكتور محمد عبد العال ،ورئيس الفريق الجراحي، إن إن مثل هذه الجراحات المتقدمة تحتاج إلى مهارة وأدوات خاصة كما يأتي في إطار دور المشاركة المجتمعية الفعالة للمستشفى الجامعي لتخفيف معاناة المرضي، مقدمًا الشكر لفريق العمل ونتمنى المزيد من التقدم والنجاح من أجل مرضانا.

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالقطاع الطبي وأن المستشفى الجامعي به أحدث الأجهزة الطبية على مستوى العالم ويقدم خدمة طبية متميزة بالإضافة إلى الكوادر الطبية المتميزة في جميع التخصصات، موجهاً لفريق العمل في قسم جراحة القلب بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، مشيدا بمستوى أدائهم المهني وبالجهد الكبير للفريق الطبي الذي أجرى هذه الجراحة النادرة والدقيقة بالمستوى المتقدم للجراحات التي تجرى داخل المستشفى الجامعي لخدمة أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة في مختلف التخصصات الطبية .