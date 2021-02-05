إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل على طريق دشاشة فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيبت 4 فتيات وسيدة صباح اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق دشاشة نطاق مركز سمسطا جنوب غرب محافظة بنى سويف.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الفرعى دشاشة نطاق مركز سمسطا، وانتقلت أربع سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف الجامعى

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى المصابين "نرمين .م.ح" 18 سنة مقيمة ببا مصابة بجروح وكدمات متفرقه، و"حنان .د.س" 30 سنة مقيمة ببا مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، و"هبه .ج.م" 14 سنة مقيمة أهناسيا مصاب بجروح وكدمات متفرقه، و"نورا .م.ع " 16 سنة مقيمة أهناسيا مصاب جروح وكدمات متفرقه، "غنيه .ع.م "45 سنة مقيمة أهناسيا مصاب جروح وكدمات متفرقه.