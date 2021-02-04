اليوم السابع
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وزير النقل يوجه ببدء إجراءات الطرح للمرحلة الثانية من كوبرى دسوق المزدوج

الخميس، 04 فبراير 2021 03:59 م
وزير النقل يوجه ببدء إجراءات الطرح للمرحلة الثانية من كوبرى دسوق المزدوج وزير النقل ومحافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ المرحلة الأولى من إنشاء طريق كفر الشيخ دسوق بطول 10 كيلو مترات بتكلفة مليارا و26 مليونا و898 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 60%.

ووجه ببدء إجراءات المناقصات والطرح الخاصة بالمرحلة التالية من مشروع طريق كفر الشيخ دسوق، والانتهاء من كافة الإجراءات ليبدأ العمل الفعلي مطلع يوليو المقبل، مشيرا إلى أن الرئيس سيفتتح المرحلة الأولى من المشروع خلال الاحتفال بثورة 30 يونيو.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي السكرتير العام للمحافظة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وفى استجابة لمطالب أهالي المحافظة قرر الوزير تشغيل رحلتى قطار إضافيتين بين مدينتي كفر الشيخ والقاهرة، لوجود رحلة واحدة فقط ذهاب تنطلق في تمام الخامسة صباحا من كفر الشيخ، وأخرى عودة تنطلق في السادسة مساء من القاهرة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه جار العمل في المرحلة الأولى من الطريق المزدوج، بطول 10 كم، تتضمن الأعمال، 12 كوبرى علوى بالإضافة إلى  استكمال كوبري قائم، و9 أنفاق، بتكلفة مليارا و26 مليونا و898 ألف جنيه، ونسبة تنفيذ المشروع 60%.

محافظ كفر الشيخ ووزير النقل يتفقدان طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج
محافظ كفر الشيخ ووزير النقل يتفقدان طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

وزير النقل يستمع لشرح المهندسين عن اعمال الطريق
وزير النقل يستمع لشرح المهندسين عن أعمال الطريق

 


كفر الشيح

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طرق

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