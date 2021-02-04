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وزير الخارجية اليمني: الحديدة تحولت لثكنة محاصرة بسبب استحداث الحوثيين للأنفاق

الخميس، 04 فبراير 2021 05:09 م
وزير الخارجية اليمني: الحديدة تحولت لثكنة محاصرة بسبب استحداث الحوثيين للأنفاق الحوثيين
كتب أحمد عرفة

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أكد أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية اليمني، أن الحديدة تحولت لثكنة محاصرة بسبب استحداث الحوثيين للأنفاق والحفريات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

ودعا وزير الخارجية اليمني الأمم المتحدة للكشف عن المسؤول عن تعثر اتفاق الحديدة.

وفى وقت سابق طالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولى مجددا باتخاذ إجراءات ملزمة ورادعة لمليشيا الحوثى الإرهابية بما يضمن تفريغ النفط والتخلص من خزان صافر الخطير والعواقب الناجمة من أى تسرب وشيك قبل أن يفيق العالم على واحدة من أكبر الكوارث البيئة والإنسانية في المنطقة والعالم.

 

وحذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية -في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم الخميس، من مماطلة مليشيا الحوثي الإرهابية وتلاعبها بملف الخزان واستخدامه للمساومة وابتزاز المجتمع الدولي دون اكتراث للتحذيرات.

 

 


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