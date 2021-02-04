وزير الخارجية الأمريكى يبدى لرئيس وزراء إثيوبيا قلقه البالغ حيال أزمة تيجراى

كتب أحمد عرفة

أبدى وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن لرئيس وزراء إثيوبيا أبى أحمد قلقه البالغ حيال أزمة تيجراي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق قال مارك لوكوك منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة فى حالات الطوارئ بالأمم المتحدة إن الصراع فى إقليم تيجراى الإثيوبى قد يزعزع الاستقرار على نطاق أوسع فى البلاد، محذرا من تفاقم الوضع الإنسانى المتدهور فى الشمال.

وفى ملاحظات أدلى بها لوكوك خلال إفادة مغلقة عبر الانترنت لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الأربعاء، قال إن مئات الآلاف من سكان تيجراي لم يتلقوا المساعدة وإن الأمم المتحدة غير قادرة على تقييم الموقف كاملا لأنها لا تملك القدرة على دخول الإقليم بحرية.