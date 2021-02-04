محافظ دمياط تُعلن عن انطلاق مسابقة الأم المثالية لعام 2021.. تعرف على الشروط

دمياط معتز الشربينى

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن قيام وزارة التضامن الاجتماعي بإطلاق مسابقة الأم المثالية لعام 2021، والتى تم فتح باب التقدم للاشتراك بها منذ 26 يناير الماضى حتى يوم الأحد الموافق 14 فبراير الجارى بمديرية التضامن الاجتماعى بدمياط.

وأكدت "المحافظ" أن هذه المسابقة تأتى تزامنًا مع احتفالية عيد الأم، انطلاقا من حرص الوزارة على تنفيذه سنوياً وإتمام كافة الاستعدادات الخاصة به تقديرًا للمرأة والأم المصرية التى تُعد رمزًا من رموز التضحية والعطاء.

وأضافت "الدكتورة منال عوض" أن الشروط الأساسية للاختيار هذا العام هى:

- ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا

- الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل

- ألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء.

- أن يكون جميع الأبناء حاصلون على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز في إحدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم .

- التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الايجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة.

كما نوهت "المحافظ" إلى أن الشروط تتضمن أيضًا إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتفعيل دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى، وتعظيم دور هذه الأسر، خاصة الأسر التى لديها أطفال طبيعيين وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى بهدف توفير المناخ الأسرى الجيد وحمايتهم من المشكلات التى قد يتعرضون لها فى مؤسسات الرعاية .

وقد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى خلال البيان الذى أصدرته أن الفئات المكرمة لهذا العام:

- الأم المثالية على مستوى المحافظات

- الأم البديلة

- أم من ذوى الاحتياجات الخاصة (سمعية وبصرية وحركية)

- أم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة تميز فى إحدى المجالات الرياضية أو الفنية أو العلمية

- أم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.

- استحداث فئة الأم التى لديها أحد المشروعات الصغيرة، وذلك للتأكيد على أهمية التمكين الاقتصادى.

وتأتى المعايير المرجحة للاختيار كالتالى..

- تقدير أهمية التعليم للأبناء.

-الأم العاملة - مرض الزوج - الأرملة - المطلقة.

- الأم الأمية التي استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل وتعلمت.

-الأم التي شجعت أبناءها على العمل الخاص وإدارة وتنفيذ المشروعات الصغيرة دون الاعتماد على التعيينات الحكومية

-مشاركة الام في الأنشطة الاجتماعية التطوعية والنشاط البارز فى خدمة المجتمع والبيئة.

- دمج أحد الأبناء في المجتمع إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة .

أما بالنسبة للأم البديلة وهي الأم للأسرة الكافلة للأطفال المحرومين من الرعاية الاسرية في منزلها مع اطفالها الطبيعيين أو زوجة الاب التي قامت برعاية أبناء الزوج او الخالة او العمة او الجدة مع ضرورة ان يكون الابن البديل او ابن الزوج قد حصل على مؤهل جامعي مع ضرورة المساواة بين جميع الأبناء داخل الاسرة في التعليم والصحة والمعاملة، إذ تأتى المعايير المرجحة لاختيار الأم البديلة كالتالى..

-فترة الرعاية الأطول للابن البديل او ابن الزوج.

-الأسرة الكافلة للابن البديل لديها أطفال شرعيين، وفى حالة زوجة الاب يوجد بالأسرة أبناء إلى جانب ابن الزوج.

-تفضيل الأم الذى وصل الابن البديل او ابن الزوج او الزوجة إلى الدرجة الأعلى فى السلم التعليمى.