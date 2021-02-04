مايك بومبيو: معاقبة الصين لى رسالة للإدارة الأمريكية الجديدة

ريهام عبد الله

أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى السابق، أن قرار الحزب الشيوعى الصيني، بمعاقبته، هو رسالة للإدارة الأمريكية الجديدة، مفادها :"إذا كنت تجرؤ على الدفاع عن الأمريكيين وحماية سيادتهم وحريتهم، فسنعاقبك شخصيًا"، قائلا :"آمل ألا يقبل أحد هذا السلوك من قبل الحزب الشيوعى الصينى".

وقال بومبيو فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"بمعاقبتي، ترسل الصين رسالة إلى الإدارة الجديدة: إذا كنت تجرؤ على الدفاع عن الأمريكيين وحماية سيادتهم وحريتهم، فسنعاقبك شخصيًا، آمل ألا يقبل أحد هذا السلوك من قبل الحزب الشيوعى الصينى، يجب أن نقف بقوة الشعب الأمريكي يتوقع منا ذلك".



مايك بومبيو

وبعد تنصيب الرئيس الأمريكى الجديد جو بايدن، أعلنت الصين فرض عقوبات على 28 شخصية أمريكية بينها وزير الخارجية الأمريكي في إدارة دونالد ترامب، مايك بومبيو، وفقا لمصادر إعلامية.