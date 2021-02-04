صرف 81 مليون رغيف وتوزيع 814 بطاقة تموينية وتحرير 709 محاضر بالأقصر.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، عن مجهودات المديرية خلال شهر يناير الماضي، وذلك في عدة نشاطات، ومنها المخابز والمطاحن ومستودعات الدقيق، حيث انتظم عمل المخابز خلال الشهر دون أي معوقات، وتم صرف كمية قدرها 81,7 مليون رغيف بمعدل يومي 2,6 مليون رغيف / يوم من خلال 307 مخابز، بخلاف صرف كمية قدرها 3777 طن دقيق بلدي 82% للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من خلال 593 مستودع دقيق على مستوى المحافظة، كما تم صرف سلع غذائية حرة كفارق نقاط الخبز بمبلغ وقدره 1,35 مليون جنيه خلال الشهر لعدد 62150 بطاقة تموينية قام اصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم.

وفى شئون التموين تم من خلال 479 تاجر تمويني وعدد 169 منفذ مشروع جمعيتي على مستوى المحافظة تم صرف السلع التموينية مقررات شهر يناير 2021 بمبلغ قدره 42,5 مليون جنيه بنسبة 98,8% بموجب البطاقات التموينية دون ازدحام على المنافذ التموينية أو أي معوقات في عملية الصرف، كما تم توزيع وتسليم عدد 814 بطاقة تموينية ما بين بدل تاف وفاقد وفصل اجتماعي واستخراج جديد.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم أيضاً رصد توفر جميع المواد البترولية " سولار ـ بنزين بأنواعه " من خلال 62 محطة وقود على مستوى المحافظة دون أي معوقات أو مشكلات، كما تم توزيع عدد 360585 اسطوانة بوتاجاز منزلية بخلاف 14963 اسطوانة تجارية خلال الشهر وبالسعر الرسمي المحدد، وتم تحرير عدد 709 محضر ومخالفة تموينية منها عدد 291 مخالفة ضد المخابز "نقص وزن, مواصفات, غلق وتوقف, سجلات, ميزان, نظافة"، وعدد 369 قضية بالأسواق "إعلان أسعار ـ شهادة صحية ـ مجهول المصدر ـ ذبح خارج المجازر" وعدد 49 قضية ضد محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز.

كما تم تم ضبط طن ونصف دقيق بلدي مدعم، وضبط عدد 27جوال سماد زراعي محظور تداوله بالأسواق، و3 شيكارة دقيق مخابز و16 جوال رده ناعمة مخصصة للمخابز البلدية، وضبط مركز تعبئة وتغليف مواد غذائية وبه عدد 430 زجاجة زيت تمويني مدعم من نوع مرمر، و4 أجوله أرز و1 جوال بلاستيكي به مخلفات سكر متحجر وارز وعدد 2 لفة رول أكياس مطبوع عليها علامات تجارية مختلفة، و50 جوال فارغة متنوعة الشركات، و200 كيس فارغ مطبوع عليها ارز العنبر، و8 كيلو سكر الشريف معبأ ومغلف بواسطه آلة لحام, 1 ماكينة لحام وتغليف.

وأوضح الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنهم تم تحرير مخالفات لعدد 20 مخبز سياحي بدون ترخيص وعدد 4 مخزن سلع بدون ترخيص، وتم ضبط منتجات وسلع مجهولة المصدر منها 425 كمامه و79 زجاجه محلول ملح، وعدد 1200 زجاجة عصير، و30 شيكارة مقرمشات ودوم، وتم ضبط عدد 4590 لتر بنزين يتم تجميعها بقصد اعاده بيعها بالسوق السوداء، وتجميع عدد 447 بطاقه تموينيه لدي مخابز بلدية , ضبط عدد 6 أجوله دقيق بلدي داخل احد المخابز البلدية به بعض الشوائب والسوس، وضبط عدد 4 أجوله علف وردة خشنة، وتجميع عدد 33 شكارة دقيق بلدي مدعم، وتصرف عدد 122 شيكارة دقيق بلدي مدعم، واختراق نظام عدد 30050 رغيف، وتم عرض المحاضر على النيابة العامة وتم تنفيذ جميع قرارات النيابة العامة في المضبوطات المحرزة.

كما شهدت أسواق الخضر والفاكهة استقرار الأسعار بما يناسب المواطنين وتم رصد توفر جميع السلع الغذائية بالأسواق بما لا يدع مجالاً للازدحام، وأهابت مديرية التموين بالمواطنين توخي الحذر عند شراء احتياجاتهم وعدم التزاحم والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وخاصة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات حفاظاً على صحتهم وصحة ذويهم .



تحرير 709 محضر ومخالفة تموينية بالأقصر



ضبط كمامات مجهولة المصدر بالاقصر