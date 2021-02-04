رفع 15 ألف طن قمامة من مقلب بركة السبع العمومى خلال حملة نظافة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بأنه تم رفع 15 ألف طن قمامة من مقلب بركة السبع العمومى حتى الآن ونقلها للمدفن الصحي بالسادات بعد معاناة الأهالى لسنوات طويلة من الروائح الكريهة والأدخنة، مشيراً إلى أن العمل جارى على قدم وساق للانتهاء من كافة التراكمات بالمقلب.

كما تم البدء في رفع كافة بؤر تجمعات القمامة ونواتج الهدم بنطاق المركز ورفعها ضمن أعمال رفع التراكمات، وشدد المحافظ على القائمين بتكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لسرعة الانتهاء من إزالة كافة المخلفات وفق الجداول الزمنية المقررة.

يأتي هذا فى إطار خطة المحافظة لرفع كافة مقالب القمامة على مستوى المحافظة وتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة والتخلص الآمن من المخلفات والاستفادة القصوى منها بما يعود بالنفع الاقتصادى والبيئى.

وأشار المحافظ إلي أنه تم تخصيص (25) مليون جنيه لنقل (3) مقالب قمامة بمركز بركة السبع (مقلب بركة السبع العمومي ، كفر هلال ، طوخ طنبشا ) لرفع ما يقرب من 250 ألف طن تراكمات قمامة وعقب الانتهاء من رفع التراكمات بمقلب بركة السبع العمومي سيتم البدء في نقل التراكمات بالمقالب تباعاً وفق خطة متكاملة لإعادة تطوير وتأهيل المقالب في إطار التعاون الدائم والتنسيق بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية.

وأكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه بالارتقاء بمنظومة النظافة وقطاع تحسين البيئة بنطاق المحافظة باعتبارهم أولى أولوياته، فضلاً عن رفع كفاءة الشوارع لإعادة الرونق الجمالي والحضاري للمحافظة.