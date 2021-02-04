اليوم السابع
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رفع حالة الطوارئ بالسويس لمواجهة السيول والأمطار

الخميس، 04 فبراير 2021 08:29 ص
رفع حالة الطوارئ بالسويس لمواجهة السيول والأمطار صورة أرشيفية
السويس - سيد نون

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أعطى اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، توجيهاته لجميع الأجهزة التنفيذية والقيادات المعنية برفع درجة الاستعداد القصوي لمواجهة سقوط الأمطار الغزيرة، وتم تكليف رؤساء الأحياء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالدفع بسيارات مسح المياه الشفط المياه في أي مكان يتم الحاجة لذلك به.

 

وكلف إدارة المرور بمتابعة الطرق الرئيسية للمحافظة والتنسيق مع هيئة الطرق والكباري ومديرية الطرق والحماية المدنية للتدخل في حالة الطوارئ، وكذلك إدارة الأزمات بمتابعة الموقف والتواصل مع غرف عمليات الأحياء والجهات المعنية لمتابعة الموقف والتواصل مع هيئة الأرصاد والاستجابة لأي بلاغات ترد للغرفة، مناشدا المواطنين عند سقوط الأمطار بالابتعاد عن أعمدة الإنارة بالشوارع حفاظا علي أرواح المواطنين .

 

وكلف المحافظ السكرتير العام بالإشراف على إدارة الأزمة ومتابعة غرف عمليات مجلس الوزراء والتنمية المحلية وتوجيه الجهات المعنية للتدخل في حالة الطوارئ .


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