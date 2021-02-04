تطوير 192 قرية فى المنيا ضمن مبادرة حياة كريمة بتكلفة 22 مليار جنيه

المنيا -حسن عبد الغفار

أعلنت محافظة المنيا، أن المرحلة الأولى من تطوير القرى تستهدف 192 قرية بنطاق 5 مراكز هى مغاغة وأبو قرقاص، وديرمواس، وملوى والعدوة، بتكلفة 22 مليار جنيه، وذلك لرفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب وكذلك النهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحى، والتعليم والصحة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرية المصرية.

وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإطلاق مشروع قومي يهدف إلى تنمية وتطوير القرى المصرية، فإن المرحلة الأولى من مبادرة تطوير القرى تستهدف 192 قرية بنطاق 5 مراكز بالمحافظة وهي مراكز "أبو قرقاص، ملوي، العدوة ومغاغة، وديرمواس " بتكلفة تصل تقريبا إلى 22 مليار جنيه، لرفع قدرات البنية الأساسية، من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030، وللنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحي وتعليم ووحدات صحية.

وأوضح المحافظ، أن أعمال التطوير تشمل العديد من المحاور والتي تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات والتي تشمل (التعليم والكهرباء والصرف الصحى ومياه الشرب والغاز الطبيعي والشباب والرياضة والطرق)، بالإضافة لتطوير الوحدات الصحية ووحدات الإسعاف ورفع كفاءة الطرق وشبكات الري من ترع ومصارف والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية.

وأكد نائب محافظ المنيا على ضرورة وجود الية لتحديد كافة الاحتياجات الخاصة بتطوير القرى المدرجة في المبادرة، من خلال التنسيق المتكامل مع كافة الجهات والشركاء في العمل من الوحدة القروية ومواطني القرية ويتم تدقيق تلك الاحتياجات على أرض الواقع.

ولفت القاضى إلى المشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها على أرض المحافظة، حيث تم انجاز العديد من المشروعات الكبرى منها " محطة معالجة المياه بمركز أبوقرقاص – محور سمالوط – كما تم إحلال وتجديد 500 مدرسة منذ عام 2014، منها دخول 16 مدرسة جديدة العام الجاري وكذلك الانتهاء من 3 مستشفيات مركزية نموذجية وهي مستشفى ملوي، سمالوط النموذجي، وديرمواس ، مؤكدا ان الدولة تسعى دائما لتوفير كافة الخدمات للمواطنين.