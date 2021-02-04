اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 فبراير 2021 12:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يعلن رفضه الإدلاء بشهادته خلال محاكمته فى مجلس الشيوخ

الخميس، 04 فبراير 2021 11:20 م
ترامب يعلن رفضه الإدلاء بشهادته خلال محاكمته فى مجلس الشيوخ ترامب
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رفضه الإدلاء بشهادته خلال محاكمته في مجلس الشيوخ، وفقا لمصادر إعلامية.

وقبلها دعا رئيس فريق الادعاء في محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، جيمي راسكن، الرئيس السابق للإدلاء بشهادته تحت القسم أمام مجلس الشيوخ الأمريكى الأسبوع المقبل، وفقا لمصادر إعلامية.

وذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن الديمقراطيين يطلبون من دونالد ترامب الإدلاء بإفادته في قضية محاكمته تحت القسم.

وفى وقت سابق، قالت صحيفة واشنطن بوست، إن عددا متناميا من الجمهوريين بدأوا يتخذون مواقف متعارضة فى الصراع المختمر بمجلس النواب حول شكل الحزب بعد رئاسة دونالد ترامب، مما يزيد الضغط على زعيم الأقلية بالمجلس كيفين مكارثى مع اتخاذه قرار بشأن ما إذا كان سيقوم بتهميش من يتبنون نظرية المؤامرة، ويؤمّن مكانا للمعادين لترامب فى قيادة الحزب.

وكان زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل قد قام بإجراء غير معتاد فى مجلس الشيوخ عندما انتقد الخطاب المتطرف من النائبة مارجورى تايلور جرين بينما أبدى تأييده للنائبة ليز تشينى ، ثالث أرفع جمهورية بمجس النواب، والتى صوتت الشهر الماضى لصالح عزل ترامب.


ترامب

محاكمه ترامب

الكونجرس

مجلس الشيوخ

اخر الاخبار

اخبار

اخبار عاجلة

اليوم السابع بلس

امريكا

اخبار امريكا

امريكا الان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محاكمة ترامب.. رئيس فريق الادعاء يدعو الرئيس السابق للإدلاء بشهادته الأسبوع المقبل

الخميس، 04 فبراير 2021 09:08 م

فلوريدا توافق على استخدام ترامب لمنتجع "مار لاجو" مقر اقامة دائم

الخميس، 04 فبراير 2021 11:08 ص

مدينة بفلوريدا تعلن الأسبوع الأول من فبراير "أسبوع ترامب" تكريما للرئيس السابق

الأربعاء، 03 فبراير 2021 06:18 م

محكمة أمريكية تؤيد رسوم واردات الصلب التي فرضها ترامب

الخميس، 04 فبراير 2021 11:17 م

ليز تشينىVS تايلور جرين.. معركة تكشف عمق الانقسام داخل الحزب الجمهورى.. الأولى تواجه حسابا بعد تصويتها لعزل ترامب وقد تخسر موقعها القيادى.. والثانية مهددة بسبب ترويجها نظرية المؤامرة وتصريحاتها بالسوشيال ميديا

الأربعاء، 03 فبراير 2021 04:00 م

قصة رجل أعمال إسرائيلى يثير الجدل فى أمريكا.. إدارة ترامب خففت عقوبات ضد دان جيرتلر بسبب دوره فى صفقات تعدين بالكونغو الديمقراطية.. ومنظمات حقوقية محلية ودولية تطالب بايدن بإعادتها لمنع تقويض جهود مكافحة الفساد

الأربعاء، 03 فبراير 2021 03:00 م

الصحف العالمية: خلاف بين الجمهوريين حول مستقبل نائبتين إحداهما صوتت لعزل ترامب والأخرى تؤيده..استقالة بيزوس من قيادة رئاسة أمازون خطوة طبيعية وحتمية..غضب استرالي بسبب مماطلة قطر في قضية الكشف العاري بـمطار حمد

الأربعاء، 03 فبراير 2021 02:04 م

خلاف بين الجمهوريين حول مستقبل نائبتين إحداهما صوتت لعزل ترامب والأخرى تؤيده

الأربعاء، 03 فبراير 2021 01:31 م

ترامب يرد قبل أيام من محاكمته.. مذكرة 80 صفحة تتهم الرئيس السابق بخيانة الثقة وتحمله المسئولية والتحريض على أحداث "الكابيتول".. ودونالد يرد بمذكرة 14 صفحة تجادل بعدم دستورية العزل بعد ترك المنصب

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 10:40 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة