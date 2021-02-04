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بايدن: السعودية تواجه اعتداءات مدعومة من إيران ويجب وضع نهاية للحرب باليمن

الخميس، 04 فبراير 2021 10:14 م
بايدن: السعودية تواجه اعتداءات مدعومة من إيران ويجب وضع نهاية للحرب باليمن بايدن
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يجب التعاون دوليا لمواجهة كورونا، متابعا: طلبت من فريقي دعم مبادرة وقف إطلاق النار في اليمن، مضيفا، خلال كلمة يلقها في مقر وزارة الخارجية الأمريكية، أن السعودية تواجه اعتداءات من قوة مدعومة من إيران، مستطردا: سنواصل دعم السعودية لحماية أراضيها من تهديدات قوات تدعمها طهران.

وتابع الرئيس الأمريكي: عينت تيم ليندركينج مبعوثا أمريكيا إلى اليمن، موضحا أنه يجب وضع نهاية للحرب في اليمن، ويجب أن نكون – أي الولايات المتحدة الأمريكية -  مثالا يحتذى به للعالم.

وقال جو بايدن: سنعمل مع السعودية للدفاع عن سيادتها ضد أي انتهاكات، موضحا أنه يجب مواجهة العنصرية الممنهجة والظلم العرقي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع الرئيس الأمريكي: أقول للعالم إن الولايات المتحدة الأمريكية قد عادت، موضحا أنه يجب أن نرتقي لمواجهة التحديات في العالم، والعمل المشترك مع الدول الأخرى ولا يمكننا مواجهتها وحدنا.


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