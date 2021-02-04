بايدن: السعودية تواجه اعتداءات مدعومة من إيران ويجب وضع نهاية للحرب باليمن

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يجب التعاون دوليا لمواجهة كورونا، متابعا: طلبت من فريقي دعم مبادرة وقف إطلاق النار في اليمن، مضيفا، خلال كلمة يلقها في مقر وزارة الخارجية الأمريكية، أن السعودية تواجه اعتداءات من قوة مدعومة من إيران، مستطردا: سنواصل دعم السعودية لحماية أراضيها من تهديدات قوات تدعمها طهران.



وتابع الرئيس الأمريكي: عينت تيم ليندركينج مبعوثا أمريكيا إلى اليمن، موضحا أنه يجب وضع نهاية للحرب في اليمن، ويجب أن نكون – أي الولايات المتحدة الأمريكية - مثالا يحتذى به للعالم.



وقال جو بايدن: سنعمل مع السعودية للدفاع عن سيادتها ضد أي انتهاكات، موضحا أنه يجب مواجهة العنصرية الممنهجة والظلم العرقي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع الرئيس الأمريكي: أقول للعالم إن الولايات المتحدة الأمريكية قد عادت، موضحا أنه يجب أن نرتقي لمواجهة التحديات في العالم، والعمل المشترك مع الدول الأخرى ولا يمكننا مواجهتها وحدنا.