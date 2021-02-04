اليوم السابع
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الطيران المدنى السعودى يفعل تطبيق "توكلنا" للدخول إلى المقرّات التابعة له

الخميس، 04 فبراير 2021 12:00 ص
الطيران المدنى السعودى يفعل تطبيق "توكلنا" للدخول إلى المقرّات التابعة له الخطوط السعودية
وكالات

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وجه رئيس الهيئة العامة للطيران المدنى السعودى الأستاذ عبدالهادى بن أحمد المنصورى جميع منسوبي الطيران المدني والعاملين في المطارات السعودية بضرورة تفعيل تطبيق «توكلنا»، واتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات المختصة لمنع تفشي فيروس كورونا والحد من انتشاره بين أفراد المجتمع، وشدّد على ضرورة التقيد بتطبيق البرتوكولات التي حددتها وزارة الصحة وعدم التهاون بها، لاسيما أهمها المتمثل في الالتزام بلبس الكمامة والتعقيم المستمر، ومنع الازدحام واتباع الملصقات الإرشادية والحفاظ على المسافة الجسدية الآمنة، إلى جانب عدم السماح بدخول أي منشأة تخص الطيران المدنى إلا من خلال استخدام تطبيق توكلنا.


وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن الإلزام يشمل جميع منسوبي الهيئة ومراجعي مقراتها، وكذلك المنشآت التابعة لها في المملكة، كما دعا إلى التمسك بالإجراءات الصحية الاحترازية، من أجل المحافظة على المكتسبات التي تحققت في التصدي لجائحة كورونا، وعدم التهاون في اتخاذ الاحترازات كافة، مشيراً إلى أن ذلك ما كان ليتحقق إلا بفضل الله ثم الرعاية الكريمة والدعم السخي من القيادة الحكيمة، التي جعلت صحة المواطن وسلامته أولاً وقبل كل شيء.


الخطوط السعودية

تطبيق توكلنا

طيران السعودية

الطيران المدنى السعودى

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