اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 فبراير 2021 04:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

البرازيل تسجل 1254 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد

الخميس، 04 فبراير 2021 04:00 ص
البرازيل تسجل 1254 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد فيروس كورونا
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الصحة في البرازيل إنها سجلت 1254 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19 و56002 إصابة جديدة أمس لأربعاء.

ووصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 227563 بينما وصل إجمالي الإصابات المؤكدة إلى تسعة ملايين و339 ألفا و420، بحسب بيانات الوزارة.

 

 

 


البرازيل

فيروس كورونا

وباء كورونا

لقاح كورونا

إصابات كورونا

كورونا حول العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا

الخميس، 04 فبراير 2021 02:00 ص

"الصحة" تسجل 512 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة وخروج 398 متعافيًا

الخميس، 04 فبراير 2021 12:42 ص

كيف أثر فيروس كورونا على مرضى السكر والضغط؟ دراسة هندية توضح

الخميس، 04 فبراير 2021 12:00 ص

كلاب ألمانية مدربة تكتشف فيروس كورونا بنسبة نجاح 94%

الأربعاء، 03 فبراير 2021 10:12 م

المغرب تسجل 774 إصابة و14 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة‎

الأربعاء، 03 فبراير 2021 09:53 م

أعراض السلالة الجديدة لفيروس كورونا أبرزها الألم العضلى

الأربعاء، 03 فبراير 2021 09:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة