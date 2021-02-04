البرازيل تسجل 1254 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد

قالت وزارة الصحة في البرازيل إنها سجلت 1254 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19 و56002 إصابة جديدة أمس لأربعاء.
ووصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 227563 بينما وصل إجمالي الإصابات المؤكدة إلى تسعة ملايين و339 ألفا و420، بحسب بيانات الوزارة.
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قالت وزارة الصحة في البرازيل إنها سجلت 1254 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19 و56002 إصابة جديدة أمس لأربعاء.
ووصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 227563 بينما وصل إجمالي الإصابات المؤكدة إلى تسعة ملايين و339 ألفا و420، بحسب بيانات الوزارة.
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