اليوم السابع
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خالد صلاح
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استطلاع رأي: نصف الأمريكيين راضون عن أداء بايدن لمهامه الرئاسية

الخميس، 04 فبراير 2021 08:00 ص
استطلاع رأي: نصف الأمريكيين راضون عن أداء بايدن لمهامه الرئاسية بايدن
(أ.ش.أ)

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 كشف استطلاع للرأي أن قرابة نصف الأمريكيين راضون عن أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن في مستهل ولايته الرئاسية.

 وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي أجرته جامعة "كوينيبياك" الأمريكية، أن نسبة الرضا الشعبي عن أداء بايدن لمهام وظيفته تخطت نصف الأمريكيين المستطلعة ارائهم.

على جانب آخر، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أجرى محادثات مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من الحزب الديمقراطي؛ حول حزمة الإغاثة الاقتصادية التي طرحها بايدن على المجلسين.

 وأضافت ساكي - في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض - أن هناك اتفاقا بين الحزبين حول ضرورة التحرك لتوفير مساعدات للطبقتين الوسطى والعاملة في المجتمع الأمريكي، وضرورة توفير مصادر أكثر لتوفير اللقاحات للأمريكيين.

وأوضحت أن الرئيس وأعضاء المجلسين يتفقون على ضرورة التحلي بالمسئولية لمواجهة التحديات وإنجاز ما يمكن لهزيمة جائحة فيروس كورونا وحماية الاقتصاد الأمريكي من حدوث ضرر طويل الأمد.

 

 

 


جو بايدن

الرئيس الأمريكي

واشنطن

الإدارة الأمريكية

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