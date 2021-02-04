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أمين عام الجامعة العربية يدين اغتيال الناشط اللبنانى لقمان سليم

الخميس، 04 فبراير 2021 06:38 م
أمين عام الجامعة العربية يدين اغتيال الناشط اللبنانى لقمان سليم لقمان سليم
كتب أحمد عرفة

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أدان أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية اغتيال الناشط اللبناني لقمان سليم، الذى وقع صباح اليوم في لبنان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق، أثارت واقعة اغتيال المعارض اللبناني لقمان سليم، حالة جدل واسعة، وسط اتهامات من جانب بعض القوى السياسية اللبنانية لحزب الله اللبناني لقتله، في الوقت الذى توعد فيه رئيس حكومة لبنان، بأن مقتل لقمان سليم "جريمة" يجب ألا تمر دون محاسبة.

 

من جانبها، أكدت شقيقة الكاتب والناشط السياسي لقمان سليم الذي وجد مقتولاً داخل سيارته في جنوب لبنان، الخميس، أن العائلة لا تثق بالقضاء اللبناني ولا بتحقيقاته، مضيفة لقناة العربية: "أولويتنا الآن كيفية إقامة مراسم دفن شقيقي لقمان، وعندما ننتهي من ذلك سنتكلم بقضيته".


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