أمطار رعدية متفرقة ورياح شديدة على أنحاء مدينتى بورسعيد وبورفؤاد.. صور

بورسعيد - محمد فرج

شهدت محافظة بورسعيد أمطارا رعدية على مدينتى بورسعيد وبورفؤاد، قبل قليل، وسط جو مائل للبرودة وسماء ملبدة بالغيوم وأصوات الرعد والبرق تعلن عن سقوط أمطار ورياح شديدة مع انخفاض درجات الحرارة.



وقال مصدر ملاحة بهيئة قناة السويس لـ"اليوم السابع"، انتظام حركة الملاحة بموانئ غرب وشرق بورسعيد، فضلا عن استمرار مرفق المعديات بنقل المواطنين من وإلى بورسعيد وبورفؤاد .





وكان محافظ بورسعيد وجه رؤساء الأحياء باستمرار تطهير كافة مصارف المياه والتنسيق مع الكهرباء للتأكد من إحكام إغلاق جميع محولات الكهرباء بعد صيانتها ويوجه بإصلاح كافة المعدات والماكينات النقالي وتجهيزها استعدادا لتقلبات الطقس المنتظر لسرعة التعامل مع المواقف الطارئة.





مع مراعاة تطهير بلاعات صرف مياه الأمطار على مستوى المحافظة وإجراء عمليات الصيانة اللازمة لها، مشيرا إلى ضرورة التأكيد على جاهزية وصلاحية معدات الكسح الموجودة بالأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة للعمل أثناء الأمطار، وكذا رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات بجميع أحياء المحافظة.

كما أكد المحافظ تشكيل فرق طوارئ وفنية للعمل حال سقوط الأمطار الغزيرة على مستوى المحافظة وتجهيزها بسيارات ومعدات وماكينات شفط المياه متنقلة حتى تستوعب شبكات الصرف مياه الأمطار، والتأكد من القدرة الاستيعابية لمحطة محولات الرسوة، ومتابعة كفاءة محطات الصرف الصحى بالمحافظة وإقامة مصارف مياة أمطار تستوعب الكميات الغزيرة من الأمطار، وذلك استعدادا لتساقط الأمطار بغزارة فى موسم الشتاء.



