1156 طالبا بجامعة الفيوم يشاركون فى محو الأمية

الفيوم - رباب الجالي

ترأس الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا لمشروع التنور المجتمعى (محور محو الأمية )، بحضور الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور آمال ربيع، المدير التنفيذى لمشروع التنور المجتمع محور محو الأمية ، ورجب فاروق إمبابي، مدير عام فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالفيوم .

وصرح الدكتور أحمد جابر شديد ، أن عدد المشاركين من طلاب جامعة الفيوم فى مشروع محو الأمية وتعليم الكبار، قد شهد طفرة كبيرة، حيث تعدى عدد المشاركين أكثر من 1156 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة، تم تدريبهم من خلال عدد من المحاضرات والندوات وورش العمل على آليات وطرق محو الأمية، والتواصل الفعال مع الطلاب الدارسين.

وأضاف أنه قد تم تفعيل الاعتماد على عدد من وسائل التواصل الإلكترونى، لتسهيل إجراءات التعاقد مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، بالإضافة لإنشاء دليل كامل للمشروع على موقع الجامعة يتضمن كافة الإجراءات والاشتراطات والمزايا العلمية والعملية للطلاب المشاركين.

فيما أشارت الدكتورة آمال ربيع، إلى موافقة الجهات المعنية بالمحافظة على تجهيز الفصول الدراسية بكافة المراكز والقرى لإنشاء فصول محو الأمية ، على أن لا يزيد عدد الدارسين فى الفصل الواحد عن 5 دارسين تحقيقًا للإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.